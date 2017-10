Hinter dem Pseudonym Puta Final Feliz steckt Fabian Wey aus Luzern. Im Juli veröffentlichte er auf dem chilenischen Label Sello Regional eine EP. Say what? Wie kommt seine Musik von Luzern nach Santiago de Chile? Puta Final Feliz schaut heute Abend im Les Couleurs Musicales vorbei, gibt Auskunft uuuuund spielt ein DJ-Set. Yes!

Einschalten zwischen 18 und 20 Uhr