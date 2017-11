Road to Le Guess Who? Jeden November verwandelt sich die höllandische Stadt Utrecht in ein kleines Konzert-Mekka. Verteilt auf diverse Spots treten während vier Tagen im Rahmen des “Le Guess Who?” Festivals weit über hundert Künstlerinnen und Künstler auf, umrahmt von diversen Workshops und Alternativ-Programmen. Das Line-Up könnte vielfältiger kaum sein, was wohl auch damit zusammenhängt, dass Namen wie “Shabazz Palaces”, “James Holden”, “Perfume Genius”, “Grouper” oder “Jersualem in my Heart” Teile des Programms kuratieren. So spielen 3FACH-Lieblinge wie Kevin Morby oder Jenny Hval neben Les Couleurs Musicales-orientierten MusikerInnen wie Derya Yildirim und Luca Productions, während Dedekind Cut oder Yves Tumor das experimentellere Feld abdecken. Diesen Satz könnte man nun X-Fach neu schreiben und es würde nie langweilig. Das Les Couleurs Musicales begibt sich nächstes Wochenende auf Spurensuche nach Utrecht und versucht dir den LCM-orientierten Teil des Line-Ups etwas näher zu bringen. Doch auch innerhalb dieses Segments wird man musikalisch kräftig durcheinandergewirbelt. So findet man im Line-Up Legenden aus der arabischen Musikszene wie Ahmed Fakround und Marida, oder unvergessene Projekte wie Le Mystere des Voix Bulgares, welches ebenfalls aus dem letzten Jahrtausend stammt. Nebst diversen KünstlerInnen welche traditionelle Musikstile verkörpern findet man auch zeitgenössische, futuristische Projekte wie Farai, Sudan Archives oder Les Amazones d’Afrique im Line Up. Fazit: Das Festival bietet unglaublich viel zu entdecken. Doch darin steckt schon fast die Krux. Wer sich alles Wünschenswerte reinziehen möchte, müsste sich schon fast entzweiteilen können. Das Programm ist so unglaublich verflochten und dicht, dass man wohl oder übel das eine oder andere Konzert sausen lassen muss. Aber anyway, zwei Stunden Einstimmung aufs Le Guess Who? gibts hier im Podcast zum Nachhören: Ah, und für Kurzentschlossene lohnt sich die Fahrt nach Utrecht defintiv, es gibt nämlich noch Tickets.