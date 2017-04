Pünktlich aufs Grande Finale der diesjährigen Stanser Musiktage, zeigt sich auch noch die grosse Abwesende der wunderbaren Festivalwoche in Stans: die Sonne. Am 3FACH-Übertragungstag 3 und Festivaltag 5 standen die Vorzeichen also perfekt für einen wundervollen Abschluss, welchen das Festival mehr als verdient hat. Dillon, Xenia Rubinos, Rolf Kühn, Dele Sosimi und DJ Fett sind nur ein Teil des Festivalsamstags.

Dillon, geboren in Brasilien, aufgewachsen in Köln und nun in Berlin lebend, erzählte uns vom Chorprojekt, ihrem neuen Album, von ihren Ängsten und ihrer Liebe zu den Bergen. Ihr drittes Album soll nach ihr das Düsterste überhaupt werden und wird wohl Ende Jahr erscheinen. Das Interview nachhören kannst du hier:

Gern gesehener Gast in der Zentralschweiz ist Christoph Linder aka DJ Fett. 2008 prägte er als erster Musikchef des Südpols das Programm des Hauses. Auch heute noch hinterlässt hier DJ Fett seine Spuren, sei es an den Stanser Musiktagen, am B-Sides oder im Südpol. Entweder bringt er mit seinen Platten die Leute zum Tanzen oder er vermittelt als Booker über seine Agency Planet Rock (weitmehr als nur Rock) Künstler aus aller Welt. Im Interview erzählt er uns, warum es immer noch jede Zugfahrt in die Schweiz wert ist und wie das Internet seine Bookingarbeit verändert hat. Nachhören kannst du das Interview hier: