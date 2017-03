Musik von der amerikanischen West Küste im Les Couleurs Musicales – passt das? Durchaus, denn an der Pazifikküste ist das Leben eine bunte Durchmischung verschiedener Ethnien. Musikalisch wird einem ebenso viel geboten. Von Afro-kubanischem Funk bis zu Space-Gospel. Zudem blicken wir auf das hawaiische Label “Aloha Got Soul”, welches immer wieder Perlen von der pazifischen Inselgruppe veröffentlicht.

In der zweiten Stunde blicken wir voraus, auf grossartige Konzertabende, die in den nächsten Tagen und Wochen in Luzern und im Umland stattfinden werden.

Hier eine kleine Auswahl:

Sonntag 5. März: Sathönay in der Industrie

Freitag 17. März: Rozzma im Südpol

Samstag 18. März: Mohammad Reza Mortazavi, Don’t DJ & Beatrice Dillon im Palace SG

Samstag 18. März: Amp Fiddler im Südpol

Donnerstag 30. März: Batuk im Südpol

Freitag 28. April: Ata Kak im Palace SG

Freitag 2. Juni: Idris Ackamoor & The Pyramids an der Bad Bonn Kilbi

Hier gibt’s die Sendung zum Nachhören, viel Spass: