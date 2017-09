Karneval in den Favelas Spannende Labels schreiben oft auch spannende Geschichten. So geschehen um das brasilianische Kollektiv Voodoohop. Gegründet wurde dieses vom deutschen Thomas Haferlach, in der Musik-Szene bekannt als DJ Thomash. Ohne konkretes Ziel war er mit 25 Jahren auf Reisen in Südamerika. Und plötzlich wurde die von Wolkenkratzern gezierte Millionenstadt Sao Paolo zu seinem neuen Lebensmittelpunkt. Was als lose Party in einem ehemaligen Bordell anfing, wurde plötzlich zu einer grossen Bewegung. Zusammen mit Gleichgesinnten und DJ’s aus der hiesigen Szene gründete er ein Kollektiv, das viel mehr als nur Musik ist. Bei Voodoohop ist man nicht einfach Teil einer Party, sondern Part eines rituellen Prozesses, welcher ohnewelche religiösen oder sektenhaften Absichten die Veranstaltungen umrahmt. Voodoohop ist eine Art karnevalistischer Farbtupfer im eher tristen Stadtbild von Sao Paolo. Bespielt werden nämlich sehr oft leerstehende Häuser oder Brachen, welche dann in farbenfrohe Spielplätze verwandelt werden. Seit geraumer Zeit bespielt das Kollektiv auch Städte jenseits von Sao Paolo. So werden Kollektiv-Grunder DJ Thomash und Mitstreiterin Urubu Marinka am nächsten Freitag 22. September im Klub Kegelbahn für entschleunigten, tropischen Sound sorgen. Die Klubnacht ist Teil der Veranstaltungsreihe “Kosmo”, welche vom Luzerner DJ Kid Baba organisiert wird. Die Gäste der Serie kommen regelmässig aus fernen Ecken der Welt. Als Preview auf die Klubnacht gibt es ein ziemlich deepes Set, welches Kid Baba fürs Les Couleurs Musicales aufgenommen hat. Musik einschalten, Kopf abschalten!