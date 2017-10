Zwischen Dakar & Luzern Siselabonga sind Tarang Cissokho, Fabio Meier und Glauco Cataldo. Tarang kommt aus dem Senegal, Fabio und Glauco sind aus Luzern. Trotzdem haben sie als Band zusammengefunden. Vor knapp einem Jahr erschien ihr Debut-Album Binta. Tarang war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich in die Schweiz zu reisen. Bei ihrem erstmaligen Besuch im Les Couleurs Musicales war daher auch nur Fabio zu Besuch. Wie sie als Band zusammenfanden erzählte er uns damals im Inteview:

Nun haben es alle drei ins Studio geschafft. Zwischen 18 und 20 Uhr gibt’s ein Interview mit voller Besetzung sowie Live im Studio eingespielte Songs. Tune in! Und nachher? Direkt an den 3FACH-Geburtstag im Uferlos!