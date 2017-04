Liebe in der Musik – Song to Song im Kino Radio 3FACH empfiehlt:

Song to Song

Ab 25.05. 17 in den Kinos Bourbaki und Houdini Liebe zu Liebe. Song to Song. Auf einer Party des Musikmoguls Cooks lernen sich die aufstrebenden Songwriter Faye und BV kennen und verlieben sich. Was BV allerdings nicht weiss: Faye hat für ihre Karriere eine Affäre mit Cooks begonnen. Die Dreiecksbeziehung hält jedoch nicht lange an. Denn Cooks lernt Rhonda kennen und verführt auch sie. Als BV von Fayes Vergangenheit erfährt, trennen sie sich. Doch in der lebendigen Musikszene machen die beiden schnell wieder neue Bekanntschaften. Im Film vom Regiesseur, Produzent und Drehbuchautor Terrence Malick kommen nicht nur berühmte Hollywood-Stars vor die Kamera, sondern auch Musikgrössen wie Pattie Smith, die Red Hot Chili Peppers oder Iggy Pop. Song to Song Trailer