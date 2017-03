Eine Conference mit den brennendsten Themen im Musikgeschäft? Konzerte von nationalen und internationalen Grössen? Bereits ist es wieder soweit und das M4Music Festival steht vor der Tür. Wir sind für dich vor Ort und senden dir die Festivalstimmung und tolle Konzerte ins Wohnzimmer oder auf deine Kopfhörer. Die Übertragung ist wie in den letzten Jahren eine Kooperation und Co-Produktion, direkt aus dem Schiffbau sind für dich Moderatorinnen und Redakteure von 3FACH, Kanal K und Radio Stadtfilter am Radio machen.

Gerne erwarten wir dich im Schiffbau-Foyer auf einen kurzen Schwatz On oder Off Air. 😉 Tickets für das Festival findest du HIER. Wer den Weg nach Zürich aus unerklärlichen Gründen nicht antreten kann oder will, ab 19:00 Uhr am Freitag 31.03 und Samstag 01.04 3FACH ein und du bist mit dabei am M4Music 2017!

Showcase Stage Freitag, 31.03.17

Showcase Stage Samstag, 01.04.17

Box, 31.03.17

Sailor & I





Alma





Fai Baba





Jeans for Jesus





Jan Blomquist & Band

Box, 01.04.17