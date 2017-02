Der Luzerner Dj, Marc Rumor ist am Freitag Abend bei uns im Stromstoss zu Gast. Der Sympathische Italierner von (The Rumours/ME! Records), ist DJ / Produzent und Veranstalter. Mit dem Luzerner Mixing, Mastering, DJ und Produzenten Mirco Esposito gründedten diese zwei Herren The Rumours.

Seit gut vier Jahren produzieren sie bereits mehere gut gechartete Ep’s die auf Labels wie GO DEVA Rec. oder Southpark Rec. releast wurden.



Ehemalig zugezogen von Schwyz, starte Marc Rumour seine Karriere viele Jahre bevor, genau gesagt seit 1997 spielt er bereits als Dj.

Mit der Veranstaltungsreihe Underground District hat Marc Rumour seinen eingenen Event, wo am Sa. 25.02.2017 wie immer, einmal im Monat, in der Gewerbehalle stattfinded.

Dieses mal mit David Aurel (Hive Audio) Luca Vallante (Me! Rec) und Marc Rumour (Go Deeva)

Ich freue mich auf sein Gästeset das er für uns im Stromstoss spielen wird.

Ab 22:00 hörst du ihn live an den Decks.



