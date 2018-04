Michael Nau – Some Twist Michael Nau ist noch eher unbekannt, doch die, die ihn schon kennen, schwärmen von diesem Songwriter aus Maryland. Erst letztes Jahr hat er sein Debüt Album veröffentlicht und Mitte Juni dieses Jahes ist auch schon sein zweites Album erschienen. Some Twist tönt dank einer Vintage-Produktion geschmacksvoll und zeitlos, so dass es doch nicht ganz möglich ist, den Sound einer Epoche zuzuordnen. Klassische Elemente treffen auf modernes Songwriting und so erzeugt Michael Nau eine wunderbar entspannte Stimmung. Some Twist ist das Album zum heisse Sommertage ausklingen lassen.