Bad Bonn Kilbi – Line Up 2017 Das Bad Bonn Kilbi Line Up 2017 ist da und 3FACH freut sich bereits riesig, Teil der diesjährigen Edition vom Freitag 2. Juni bis Sonntag 4. Juni zu sein. Um 10:30 wurde im Café Bad Bonn in Düdingen Fribourg das Line Up der 27. Ausgabe des Entdecker- und Boutique-Festivals bekanntgegeben. Gleichzeitig startet auch der Ticketverkauf der rund 3000 Festivaltickets, die auch dieses Jahr wieder weggehen dürften, wie warme Weggli. Dabei werden die drei Festivaltage dieses Jahr aufgrund der Pfingsttage neu auf Freitag 2. Juni bis Sonntag 4. Juni gelegt und nicht mehr wie in vergangenen Jahren auf Donnerstag bis Samstag. Rund fünfzig Acts werden 2017 auf den drei Bühnen zu sehen sein. Die Programmation überzeugt auch 2017 wieder mit diversen Sparten- & Genre-Stars, wie bspw. KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, ULTIMATE PAINTING, JESSY LANZA, oder ANGEL OLSEN. Natürlich hält “die Kilbi” aber auch wieder diverse Breaking-Acts wie JACQUES, YAK oder PRINCESS NOKIA für ihre Besucher bereit und adelt regionale und nationale Acts, wie PANDOUR, GALOPP oder ONE SENTENCE. SUPERVISOR mit einem Slot im diesjährigen Line Up.

Das Line Up 2017 in der Übersicht: Das Kilbi Line Up liest sich einmal mehr wie ein who is who der aktuellen Indieszene (oder der 3FACH-Playlist) und kann mit so vielen tollen aber vielleicht auch teilweise etwas weniger bekannten Namen auf einen ersten Blick schon mal überfordern. Deshalb schaffen wir auch gleich Abhilfe in Form der Top 3 Line Up Acts Empfehlungen, ausgesucht vom 3FACH Board of Directors: Kim – Vorsitzende Geschäftsleitung NAHAWA DOUMBIA (ML) DJ MARCELLE (NL) MDOU MOCTAR (NG) Moritz – Leiter Musik KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD (AUS) ANNA MEREDITH (UK) DJ FETT (DE) Yanik – Leiter Kommunikation & Marketing JESSY LANZA (CAN) DENGUE DENGUE DENGUE! (PE) ONE SENTENCE. SUPERVISOR (CH) Samuel – Programm- & Redaktionsleitung JACQUES (FR) GAIKA (UK) PANDOUR (CH) Radio 3FACH ist dieses Jahr stolzer und glücklicher Partner der Bad Bonn Kilbi und wird an den drei Tagen live von vor Ort berichten und ausgewählte Konzerte live übertragen. Das genaue 3FACH-Übertragungsprogramm und unser Kilbiguide folgt im Mai. (Bild 1: Solange La Frange @ Bad Bonn Kilbi 29.05.2010 © Patrick Principe)