Moon Duo – Occult Architecture Vol. 2 Gitarrist Ripley Johnson und Keyboarderin Sanae Yamada sind zusammen das Moon Duo. Vor rund acht Jahren haben sie sich in San Francisco zusammengetan, doch ursprünglich kommen beide aus Portland, Oregon. Und genau dort haben sie ihr aktuelles Werk aufgenommen. Oder besser gesagt den zweiten Teil von ihrem psychedelischen Kunstwerk. Auf dem Label Sacred Bones Records ist Occult Architecture Vol. 1, welches das Moon Duo noch in Berlin aufgenommen hat, bereits im Februar erschienen. Das dazugehörige Vol. 2 ist am 5.Mai erschienen. Der Sound ist, wie man es sich vom Moon Duo gewöhnt ist, psychedelisch. Mit bewusst kaputten Klängen, die einen an The Velvet Underground errinnern und treibenden Computer-Drum mit viel Repetition. Folgendes: Du fährst mit deinem alten Chlapf auf einer klapprigen Strasse, die Fenster ganz unten, die Musikanlage älter als deine Grossmutter, die Hand mit der (etwas grünen?) Zigarette weit aussen und der Wind in deinen Haaren und ganz nebenbei spielt das Moon Duo den Sound von Occult Architecture Vol. 2. PS: Sie spielen am diesjährigen B-Sides Festival auf dem Sonnenberg. Be there!