Sie kommen meistens dann, wenn der (Kater)-geplagte Geist am schwächsten ist. Düstere Gedanken können einem am Sonntagmorgen die Laune verderben. Martin Schenker hat darüber einen Song geschrieben. “Money Folder” ist eine Hommage an die Sonntag-Morgensendug. Der Musiker (spielt bei Alois und Jon Hood) ist vielbeschäftigt und kommt nur selten dazu solo zu performen. Für uns hat er’s getan. Wie das klingt, hörst du hier.