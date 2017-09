Drei Projekte der Hochschule Luzern wurden für den Design Preis Schweiz 2017 nominiert: «ALE» soll Wanderern via Smartphone Infos über das Berggebiet Sardona vermitteln. Im Projekt «e-Broidery 2.0» haben Forschende farbige LED-Lichter in Textilien verwoben, was komplexe Lichtbilder auf Kleidern ermöglicht. Und eine Absolventin entwickelte als Abschlussprojekt Textilien, die sich durch ihre Haptik besonders an Sehbehinderte richten.

Wir haben uns mit Selina Peyer unterhalten, welche uns über ihr Projekt “begreifbar” berichtete und uns ihre persönliche Story dazu erzählte.