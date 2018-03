Alljährlich findet in Nevada das Burning Man Festival statt, ein Festival mitten in der Wüste! Mitten im luzerner Hinterland findet dieses Jahr auch ein Festival statt: Das One Burning Man Festival! Auf einer alten Industriebrache organisiert der Kulturverein Träff Schötz ein Festival mit Musik von Solo-Künstler. Rohe Rockmusik und Elektro Beats erwarten dich in Schötz vom 26.08. auf den 27.08.17.

Mit dabei sind zum Beispiel Cello Inferno oder der Heavy Hardcore Punk Musiker Mr. Marcaille, sowie King Automatic. Neben eigensinniger Musik gibt es auch Flammenkunst von Andreas Lanzendörfer alias Eisbär.

Und ganz wie in Nevada, einfach nur kleiner (sechs Meter hoch und in Nivada war sie 2014 32 Meter hoch) gibt es eine Holzstatue, welche um Mitternacht zu lodern beginnen wird.

Tickets kaufen kann man auf ticketfrog.ch. Studenten bezahlen 30 CHF, Erwachsene 35 CHF und Kinder bis 16 Jahren sind in Begleitung von Erwachsenen gratis.

Mehr Informationen zur Anreise und weiteres gibt es auf der Homepage.