Openair St.Gallen Ahoi Kapitän Schlamm Das erste Wochenende im Juli gehört dem Openair St.Gallen. Dieses Jahr fand die 41. Ausgabe des Festivals in der Ostschweiz statt. Am Start waren unter anderem Justice, Alt-J, Glass Animals, Wanda, The Lemon Twigs, Crimer, Bilderbuch und Cage The Elephant. Herausgefunden haben wir, dass die ortsansässigen Ostschweizer nicht nur aufgrund der Acts an sich im Sittertobel wiederfinden, sondern aufgrund der Stimmung und des Alkohols. Was ebenfalls in Strömen geflossen ist, ist der Regen, nichts neues denn das OASG trägt den Zweitnamen „Schlammgallen“. Nichtsdestotrotz, die Stimmung war selten zu bremsen, auch bei den Besuchern die wegen der Musik gekommen sind. (Den Festivalrückblick, Stimmen und weitere Impressionen unserer 3FACH-FestivalkorrespondentIn hörst du heute in der Stooszyt zwischen 17-19:00, später hier als Podcast.)