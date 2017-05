(auditive) Gymnastik mit Sayras Ja, so sieht’s aus, wenn man luzerner Bands in den Pamir einlädt… Aber eigentlich ging’s nicht wirklich um Handstände, wie es die Jungs von Sayras hier gemacht haben, sondern um Musik. Die Musik, auf die wir so lange gewartet haben, um sie auch endlich physisch in den Händen zu halten. Nachdem die Metalcoreband Sayras im Dezember ihr Album “S” herausgebracht haben, kann man die jetzt nämlich auch endlich auch kaufen, also so richtig zum anfassen, nicht nur zum downladen. Genau deswegen haben sie ein bisschen mit uns gepläudert, Handstände gemacht, das Studio auseinandergenommen und ein allgemeines Chaos hinterlassen. Was los war findest du hier zum nachhören: