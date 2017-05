Am Samstag waren die drei Australier von der Band Dune Rats im Treibhaus im Zuge ihrer Tour fürs Album “The Kids will know it’s Bullshit” und wir konnten mit ihnen ein Interview führen. Oder haben es zumindest versucht… Einige Aussagen mussten wir aus Jugendschutzgründen rausschneiden, ein paar Statements haben wir aber trotzdem gefunden, die man im Radio bringen kann. Was sie alles über ihre Krankheiten zu erzählen hatten, weshalb sie den Abwasch nicht mehr machen müssen und was die Band ohne Gras wäre, findest du hier zum nachhören: