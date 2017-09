“Fvzz Popvli” kann nicht etwa der Schlachtruf sein, den Kyuss gerufen hätte, wenn die Band das römische Reich regiert hätte, denn leider gibt es Kyuss schon seit über 20 Jahren nicht mehr und das römische Reich noch etwas länger.

Fvzz Popvli ist der Name einer römischen Heavy Psych Band und bedeutet in etwa “Fuzz des Volkes”. Sie veröffentlichten vor wenigen Tagen ihr Debutalbum “Fvzz Dei”, was wiederum “Fuzz der Götter” heisst. Sie haben erst vor kurzem den Vertrag mit Heavy Psych Sounds Records unterschrieben, die man auch von Zusammenarbeiten mit Stoned Jesus kennt.

Wie so oft in psychedelischer Musik geht es auch in der neuen Platte von Fvzz Popvli um Drogen. In ihrem Fall ist dies Gras. Gewisse Lieder gehen das Thema etwas verdeckter an (Lost in Time), andere sind ziemlich direkt (Hashish). Immer wieder verwässern die Linien zwischen dem fuzzigen Psych und Stoner Rock und gewisse Riffs erinnern stark an diejenigen von Queens of the Stone Age. Leider haben auch die drei Jungs von Fvzz Popvli das Rad nicht neu erfunden, sie knüpfen aber sehr solide an den bereits bestehenden Psych an.

Wenn du Lust auf schweren, psychedelischen Sound aus Rom hast, findest du das Album hier zum reinhören und downloaden.