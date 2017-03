Gute Musik, gute Konzerte Letzte Woche haben wir bereits die erste Hälfte der pamirtauglichen Bands am “There are worse Bands Festival” angeschaut, diese Woche haben wir fertig gemacht, was wir angefangen haben. Nicht nur am 7. April gibt’s Ohrenschmerz mit Sayras, Abinchova und co, sondern auch am 13. in der Schüür mit dem Konzert von Cellar Darling. Einen Tag später, am 14. April spielen Sir Donkey’s Revenge zusammen mit Sickret im Bruch Brothers. Auch das definitiv einen Besuch wert! Überigens, bezahlen muss man am There are worse Bands Festival jeweils genau so viel, wie es einem Wert ist. Eigentlich eine Schande… 1000mods hat schon im letzten Jahr ein neues Album herausgebracht und wir haben dem keinen Pamir gewidmet. Jetzt haben wir das aber nachgeholt und in das gute Stück mit dem Namen “repeated exposure to…” hineingehört. Solltest du übrigens auch machen! Brandneu und absolut geil ist auch das neue Album von Colour Haze! Auch das gab’s zu hören im Pamir. Kleiner Tipp: Colour Haze live im Z7 in Pratteln am Dienstag 21. März 2017!