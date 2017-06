Metal, Hardcore und Grindcore – alles Genres in denen man nur eine Handvoll guter Frauenbands findet. Es gibt aber eine Musikrichtung, da passen Frauen wie Arsch auf Eimer. Punk! Allen voran die schweizer Urgestein-Frauenpunkband Kleenex.

Die Band entstand in den späten 70er Jahren, als der Punk auch in Zürich Einzug hielt. Ende 1979 kam das gerichtliche Schreiben, der Name Kleenex sei der Taschentuchfirma vorbehalten. Daraufhin nannten sich die zürcher Punks LiLiPut. Doch wie das Leben seinen Lauf nimmt, wurde Sängerin Astrid schwanger, worauf sich die Band auflöste. Schade um dieses Stück Kult!

Doch starke Punkfrauen sind nicht nur ein Phänomen der 70er Jahre, wie die Band Perfect Pussy beweist. Sehr noisiger Hardcore-Punk von der amerikanischen Band rund um die Sängerin Meredith Graves. Sie ist als Kulturkritikerin, Kolumnistin und Autorin bekannt, hat ihr eigenes Musiklable mit dem Namen Honor Press und war Gitarristin und Sängerin bei der US noiserock Band “Shoppers”. All diese Projekte gehen bei ihr unter dem Motto “no snobs, no phonies, no shitheads”. Mit der EP I LOST ALL DESIRE FOR FEELEING aus dem Jahr 2013 hat Perfect Pussy für Aufregung gesorgt und haben dabei einen grossen Mittelfinger an alle Sexisten stehen lassen.

Meredith Graves, eine der ganz vielen Frauen, die endlose Pussy Power in der harten Musik verbreiten. Noch mehr Frauenpower im letzten Pamir gab es unter anderem von der Stonerband Acid King, die Legendenband The Distillers oder auch The Girls!.