Dass man Sayras oder No Kings No Slaves auf der Bühne im Treibhaus sieht, das überrascht nicht. Für Freitag haben sie aber noch Schwyzer und Deutsche im Schlepptau. Bright Lights und Canine Spielen mit den beiden Luzerner Bands am kommenden Freitag im Treibhaus auf einer Bühne. Vertreter der Lokalhelden waren heute im Pamir und haben alle wichtigen Infos zum Konzert auf dem Silbertablett serviert.