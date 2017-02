Die Luzerner Grunge Band Lemur war bei uns im Pamir zu Gast. Sie spielen am kommenden Samstag in Treibhaus ein Konzert zusammen mit der russischen Band The Re-Stoned. Eine Stunde lang sind sie uns Rede und Antwort gestanden zu all unseren Fragen. Die Antwort darauf, was zur Hölle Progressive Grunge ist, wie die Drogen ihren Sound beinflusst haben oder auch ob bald endich etwas Neues von ihnen veröffentlicht wird, findest du hier: