Musik, Bier und Brüste mit Invoker Die luzerner melodic hardcore Band Invoker hat am letzten Freitag ihr neues Album mit dem Namen “four wall nightmare” herausgebracht. Anlass genug für uns, sie in den Pamir einzuladen und ein wenig über das Album und kommende Gigs zu sprechen. Das Album erinnert laut rawk.ch an Comeback Kid. Am Besten, du entscheidest selber und ziehst dir das Album über bandcamp. Gründe zum am Samstag ins Treibhaus an die Plattentaufe zu kommen, sind laut Invoker übrigens die Filgenden: Musik

Bier

Brüste