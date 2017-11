Musik, düsterer als das Gesetz erlaubt Zahlreiche ihrer Alben wurden wegen ihrem Cover in verschiedenen Ländern per Gesetz indiziert. Viel Horror, Gore und andere Gespässe sind auf ihrer neuen Scheibe Red to Black zu hören. Cannibal Corpse sind eine der etabliertesten und kommerziell erfolgreichsten Bands in ihrem Genre. Wir haben reingehört. Nach fünf Jahren ist Converge mit einem neuen Brett eines Albums zurück. Wie die vorherigen verspricht auch “The Dusk In Us” Ohrgasmen für jeden Hardcore/MetalFan.