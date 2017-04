Wie immer ist Einiges los in der Pamirwelt. Neue Trump-Hate-Songs von Anti-Flag, 20 Jahre Boysetsfire und das neue Hathors Album. Das alles ist in den letzten Tagen erschienen. Einen kleinen Hüpfer darf dein hartes Herz jedoch auch bei der Ankündigung des neuen Elder Album machen. Am 2. Juni erscheint ihr drittes full length Album in den Läden und wir durften schon mal ein Wenig reinhören. Falls du das aber verpasst hast, findest du hier einen kleinen Vorgeschmack auf “Reflections of a floating World”.