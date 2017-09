Neues von den Nachbarn Man muss nicht unbedingt zur USA schauen, um gute Musik zu finden. Das wurde schon oft genug bewiesen. So auch heute wider im Pamir. Wir haben neue Alben aus der nächsten Umgebung gefunden, die sich in jeder Musiksammung gut machen würden; MAGMA WAVES – …and who will take care of yiou now Die junge Band aus Essen veröffentlichte am vergangenen Freitag ihr neues Album. Post Rock à la If These Trees Could Talk, der perfekt ist für das grusige Hudelwetter. UFOMAMMUT – 8 Eine weitere gute Stonerband aus Italien! Ufomammut gibt es schon seit 1999 und veröffentlichte nun schon ihr zehntes Album. 8 ist heavy, düster und doom, wie er im Buche steht. Electric Elephants – Machines and Blood Machines and Blood ist die erste Single, welche die Kopenhagener Band Electric Elephants unter ihrem neuen Lable Motor Entertainment veröffentlichten. Sound und Auftreten erinnern an Nirvana, nur der Gesang tanzt etwas aus der Reihe.