Ups, das haben wir vergessen Es wird so viel Neues und Gutes veröffentlicht, dass man manchmal den Überblick verliert. So ging es auch uns vom Pamir. Deshalb haben wir das neue Album von Red Fang unter die Lupe genommen, obwohl es schon im 2016 herausgekommen ist. 10 sludgeige und stonerige Bretter von Songs sind auf der Scheibe “Only Ghosts“ und fätzen dir die Trommelfelle schon mit den ersten Riffs raus. Es gab aber nicht nur Älteres zu hören sondern auch Nigelnagelneues und.zwar von den Basler Punkrockern Bitch Queens. Sie veröffentlichen am kommenden Freitag ihr neues Album L.O.V.E., auf dem man ihre langen Haare und mit dickem Kayal umrandeten Augen richtig heraushört. Lohnt sich auf jeden Fall am 28. April in die Läden zu rennen und eine Kopie der Scheibe zu kaufen.