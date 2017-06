Pussy Power auf 3FACH 20% weniger Lohn, 30% Frauen im Parlament und eine männerdominierte Musikbranche im Jahr 2017. War das schon alles?! Wir sind uns sicher, dass Frauen alles können. Tolle Musik machen, ein IT-System programmieren, ein Parlament präsidieren, die Comic-Szene revolutionieren, rauschende Partys schmeissen… Die Pussy Power Week gehört all diesen Frauen. «Eine Woche lang nur Eierstöcke», sagt das 3FACH und lädt nur Frauen zu Interviews und spielt ausschliesslich Musik von Frauen oder von Bands, die mindestens zur Hälfte aus Frauen bestehen. Männerstimmen hörst du trotzdem auf unserem Sender, denn mitmoderieren werden auch alle Jungs aus dem 3FACH-Team. Gleichstellung geht uns schliesslich alle an. Die Pussy Power Week vom 26. Juni bis 2. Juli auf Radio 3FACH: Let’s talk about the Power of the Pussy!