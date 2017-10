Ali kommt mit Debutalbum “Erol” Ali – der König von Chur – besuchte uns gestern in der Reimstunde. In einem 25-minütigen Interview sprachen wir mit ihm über sein neues Album, seine verschiedenen Spitznamen und seine Erwartungen und Wünsche für die Zukunft. Da es für uns schwer war, ein objektives Interview mit einem so engen Homie zu führen, beschlossen wir, Ali die Gesprächsführung zu überlassen. Um dies zu realisieren, füllten wir eine magische Schale mit diversen “Begriff-Zettelchen”, aus welcher Ali jeweils einen Begriff ziehen und diesen dann erklären musste. Was Ali mit den Begriffen “Haganenosnacky”, “Türkisches Bad”, “Sexroboter” oder “Jochbeinbruch” verbindet, kannst du im Podcast nachhören. Das Album “EROL” erschien am 20.10. und ist überall erhältlich. Bis anhin wurden 2 Video-Singles ausgekoppelt, unter anderem “Yume”, für welchen sich Ali Pronto mit ins Boot geholt hat.