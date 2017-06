Chekaa Figgdy DIRTY Heute im Studio waren Chekaa, Young Dirty & Para Franko. Der Erstgenannte releast diesen Freitag seine EP “Calimero”. Auf der EP die nach dem kleinen stets gut gelaunten Comic-Hühnchen benennt ist, geht es (wie es der Name schon vermuten lässt) sehr luftig, lustig und locker-poppig zu und her. CH-Rap für den Sommer! Unsere zweiten Gäste, die mit ihrem Mixtape “FiggdyDirty” anklopfen, sind da etwas düsterer unterwegs. Sie erzählen uns, weshalb sie so lange weg waren, was sie an der Schweizer Rap-Szene stört und warum sie es genau jetzt nochmals wissen wollen. Die heutige Reimstunde war explosiv. BangBang. Hörs dir an im Podcast.