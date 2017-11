“lueg mech ned ah, chome wie en Taifun öbers Land!” Mit diesen Worten meldete sich Don Fuego zurück. Lange war es still um den Rapper aus Zürich. Genauer gesagt: 3 Jahre! Am letzten Freitag hat sein Baby “Club 27” das Licht der Welt erblickt. Mit dem Label “No Basic” im Rücken, wurden die besten Voraussetzungen geschafft. Mitglieder vom “Club 27” sind Amy Winehouse, Jimmy Hendrix oder Kurt Cobain, welche alle mit 27 Jahren starben. Was Don Fuego mit den eben genannten Personen zu tun hat, erzählte er uns im persönlichen Interview.