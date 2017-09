Die Maske bleibt. Der Sound nicht. Die Rede ist von Cro. Der deutsche Musiker ist seit seinem grossen Durchbruch 2012 bekannt für seinen sehr eigenen Style. Als “Raop” bezeichnete Cro die genre-übergreifende Musik (bisschen Rap, bisschen Pop), die auf seinem gleichnamigen Debüt-Album zu hören war, welches sich über 500’000 mal verkaufte. Ein weiteres Platin-Album (“Melodie”, 2014), einige Hit-Singles sowie ein Kinofilm später wurde es plötzlich still um Cro. Bis zum Juni 2017 als die neue Single “Baum” erschien. Was präsentiert wurde, war ein völlig neues Soundbild und ein Cro, der Teile seines Gesichts zeigt. Die Spekulanten waren sich sicher, dass Cro die Maske ablegen würde, um seine neue musikalische Ära einzuläuten. Nun, einige Monate später und eine Woche seit dem Release des neuen Album “tru.”, kann man sagen: Die Maske blieb. Der Sound nicht. Was auf dem neuen Album gezeigt wird, ist eine bisher unbekannte experimentierfreudige Seite von Cro. Ehemalige Hater oder Kritiker hätten unserer Meinung nach allen Grund dazu, dem “neuen” Cro nochmals eine Chance zu geben und sich das Album “tru.” anzuhören. Was wir sonst zu dem Album meinen und weshalb Cro keine Freundin findet, kannst Du dir hier in unserem Review anhören.