Einerz im Huus baby OOOOH BRE! Die Newcomer-Rapper aus Uster beehren die Reimschti-Boys in der Reimschti! Nach der “Grips voll mit Hip Hop EP” liefern die Jungs wieder new Stuff für unsere Ohren. Sie wurden sogar mit einem Lyrics-Award beehrt für den besten Bounce Cypher Part. Arthi und Jears sind ON um 20.00 Uhr in der Reimstunde auf Radio 3FACH bei Dave und Livio.