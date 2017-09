Felikuta bringt den Putz-Soundtrack Heute dürfen wir einen speziellen Gast in der Reimstunde begrüssen. Tausendsassa Feliciano Ponce dürfte jeder schon mal erlebt haben. Als Little Miss Sunshine hat er zusammen mit TBRW den Kick Ass Award 2016 gewonnen und ist ausserdem ein Mitglied von Moskito. Unter seinem Producer-Pseudonym releaste er vor einigen Tagen “Sunday Trippin”. Die fünf Tracks starke EP aus dem Hause Sonder Void, versüsst dir den kommenden Herbst und macht den Liebeskummer erträglich. Mit dem Track “Luftloch” rappte sich Feliciano vor einigen Jahren schon in die Herzen der Radio 3FACH-Hörer. Heute begrüssen wir Feliciano allerdings als “Felikuta” und stossen auf sein Release an! Heute in der Reimstunde von 20.00 bis 22.00 Uhr.