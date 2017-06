Anja Zeidler und Frauen-Klischees Auch in der Reimstunde gilt: Pussy Power! Wir überlegten lange, wen wir denn zu dieser speziellen Sendung zu uns ins Studio einladen könnten. Da wir dann merkten, dass wir eigentlich nur eine Frau kennen, war der Fall schnell klar: Anja Zeidler, das Luzerner Fitness-Model, besucht die Reimschti-Boys im 3FACH-Studio! Zu dritt unterhielten wir uns über Klischees. Was sind typische Stereotypen? Welche (falschen) Frauenbilder werden verbreitet? Hör dir das Interview hier an:

Wenn Anja Zeidler gerade nicht in Hip-Hop-Radiosendungen zu Gast ist, macht sie solche Sachen: