UFO 361 hat sich im letzten Jahr zum Trapstar von Deutschland gemausert. Seine Mixtape Trilogie “Ich bin ein/2/3 Berliner” ist ein voller Erfolg. Aber was unterscheidet den jungen Berliner mit Goldzähnen von seinen Kollegen? Am Erfolg mitverantwortlich sind bestimmt auch seine Hausproduzenten “Broke Boys”, welche die Trap-Bretter schonungslos in den Gehörgang drücken. Heute in der Reimstunde sprechen Dave und Livio über das Mixtape “Ich bin 3 Berliner” von Ufo361.