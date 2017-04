5K bringt man langsam nicht mehr aus dem Internet. Rapper wie Lirik, Chilli Mari oder Les machten sich in den letzten Monaten einen Namen in der CH-Rap Szene. Letzterer bringt diesen Freitag sein Debut “5K” in die Stores. Trap trifft auf Melancholie und auf viel Freshness! Wir haben Les eingeladen und redeten mit ihm über seine Welt und 5000.