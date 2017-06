Mini City esch Haram Seine City ist Haram! Bossnak aus ZH releaste den Nachfolger seines Haram City Tapes und chartete straight auf die 12! Bereits am Bounce-Cypher überzeugte der junge Rapper aus dem Didi-Umfeld. Mit seinem Label “No Basic” bringt er die Zukunft in die CH-Rap-Szene. Wer bereits das erste Mixtape gefeiert hat, wird auch die Nummer 2 aus den Socken hauen. Getrappe, Gepunche und Gerealtalke. Ausserdem im Studio: JAS CRW! Die Jungs veröffentlichten vor 5 Monaten ihr Clip zum Song “TAKEOVA”. Wenns jemand aus dem Land schafft, dann ist es die Jas Crew. Ausserdem haben sie News zu verkünden! Die Reimstunde ist heute ON FAYAAA!