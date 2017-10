RAUCH IN CASABLANCA DAS GANJA …Bon Voyage! Kaum einer eroberte die Deutsche Rap-Szene wie Miami Yacine. Mit seiner Hymne “Kokaina” gelang ihm den totalen Durchbruch und knackte einen Rekord: Kein deutsches Rap-Video hat so viele Klicks wie “Kokaina”. Momentan sind es 90 Millionen! Mit seiner Single “Bon Voyage” geht die Erfolgsreise weiter. Nun ist sein Album “Casia” in den Läden und wir hören uns das gute Teil an. Als Teil der KMN-Gang hat er den deutschen Rap geprägt und beeinflusst. Dave und Livio von der Reimstunde, versuchen heute die Erfolgsformel zu knacken.