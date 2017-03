Gibt es abtrappende Boyz & Gurlz in unserer vom Wohlstand geprägten Berg-Landschaft? Natürlich! Die Schweiz braucht zwar länger bis ein Trend vom Westen angekommen ist, aber Talente und Trappers gibts mitlerweile zur Genüge. Sektion Kuchikäschtli oder Gimma geben schon länger nicht mehr den Ton an im CH-Hip-Hop-Business. Namen wie Pronto, Bossnak oder Mimiks dominieren den Rap-Trend in der Schweiz. Realkeeper haben wir natürlich auch viel, aber über diese wollen wir nicht reden. Heute widmen wir uns dem Trap in der Schweiz! Kodein, Trasher-Sweater und Fake-Glasses aus dem Schrank nehmen: Trappy Trap! Heute in der Reimstunde zwischen 20.00 und 22.00 Uhr <3