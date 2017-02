Schweizrap-Classics und Antilopen Gang “Anarchie und Alltag” – Auf dem neuen Album der Antilopen Gang geht es einmal mehr um Gott und die Welt: einen Gott, der nicht existiert und eine Welt, die falsch eingerichtet ist. Die Protagonisten Danger Dan, Koljah und Panik Panzer beschreiben sich selbst als ein psychotisches Patientenkollektiv, das sich mit ihrer Musik taumelnd durch ein Labyrinth aus Absurditäten bewegt. Wir von der Reimstunde nehmen uns dieser Aufgabe an. Wir hören uns “Anarchie und Alltag” an und werden es im Anschluss mit einer Eloquenz besprechen, die weltweit seinesgleichen sucht – Wie man sich dies vom hochstehenden Investigativ-Journalismus der Reimschti-Boys nunmal gewohnt ist. Weiter werden wir uns noch paar coole Schweizrap-Classics zeigen. Welche Songs von Schweizer Sprechgesangs-Artisten haben wir in den letzten Jahren am meisten gefeiert? Let’s see.