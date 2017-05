Sie wirbeln momentan die Luzerner Rap-Landschaft auf: Hardy und The Youngest! Letzterer feiert einen Hype bei allen Trap-Kids mit seinem Song “TonTonShit” und Hardy war beim KAA für den besten Luzerner Song nominiert. Beide Herren treffen wir heute in der Reimstunde und sprechen mit ihnen über ihre Zukunft und den kommenden Freitag! Ja was ist am kommenden Freitag? Wir von der Reimstunde organisieren eine Trap-Party mit den DJ’s Still Phil und Kackmusikk, welche für TurnUp sorgen. Hardy und Youngest werden ein Showcase haben und zeigen, dass der Hype berechtigt ist.