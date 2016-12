Wir treffen die New Generation – Pronto + LiVin im Interview Wer heute noch vom Dynamic Duo oder von Wurzel 5 spricht hat deutlich was verpennt! Die neue Generation von Hip Hop ist angekommen: LiVin und Pronto sind Hauptakteure der Trap-Szene in der Schweiz. LiVin aus ZH hat seine EP “Rave SZN” releast und hat Grosses vor. Nebst klassischen Trap-Bangern hat es auch nachdenkliche Texte. LiVin ist heute bei uns zu Gast in der Reimstunde. Pronto oder Pronto Dinero hat die Szene rasiert mit dem Track “Clean”. Das Lyrics-Magazin betitelte ihn sogar als Travis Scott von der Schweiz. Wir freuen uns auf ihn bei uns im Radio.