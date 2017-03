Mit der Single The Knife hat Rio bereits im Mai 2016 für Aufsehen gesorgt. Ende Februar erscheint nun das Mini Album «Magnus».

Schon seit seiner Kindheit hat sich der schweizer Musiker Mario Hänni auf diversen Instrumenten versucht. Mit 12 fing er an in verschiedenen Bands mitzuspielen und sein Hauptinstrument, das Schlagzeug, hat sich dabei immer mehr herauskristallisiert.

In den letzten Jahren, ist Mario Hänni zu einem der gefragtesten Drummer der Schweiz geworden. Um nur zwei der Bands zu nennen: Pablo Nouvelle oder Hanreti.

Das Album Magnus zeigt Rio von verschiedenen musikalischen Facetten. Dabei wirkt das ganze wie ein grosser Pop Spielplatz mit viel Referenzen und viel Mut zum Experiment. Ein Anfang einer vielversprechenden Karriere. Und darum auch unser Album der Woche.