KOKOKO! sind zurück in Düdingen. An der Kilbi haben die Herren aus dem Kongo uns so etwas von überzeugt. Klänge die man in dieser Art noch kaum gehört hat, die Instrumente sind zum Teil selbst hergestellt, und zwar aus allem was für andere Menschen nutz-und wertlos scheint, aus vermeintlichem Abfall. Man munkelt, dass KOKOKO! auch an der Kilbi den einten oder anderen Blick in die Abfalleimer gewagt haben, immer auf der Suche nach neuen Sounds. Diese Experimentierfreude gepart mit der Energie von Gesang und elektronischen Beats ist eine gewaltige Mischung.

Wir organisieren eine Fahrt an das Konzert von KOKOKO! am 3. November 2017. Das heisst für dich: 45 Franken einpacken und zurücklehnen. Wir fahren gemeinsam nach Düdingen, für das Wegbier ist gesorgt, dein Ticket ist bereits gekauft, nach dem Konzert musst du nicht verzweifeln weil die letzte S-Bahn den Bahnhof Düdingen bereits passiert hat, denn du musst nur zurück in den Shuttle Bus und wirst gemütlich zurück nach Luzern chauffiert.

Die Reise ans Konzert mit dem Halbtax würde inklusive Ticket 77 Franken kosten. Wir bieten dir also ein echtes Schnäppchen. Anmelden kannst du dich ganz einfach mit einer E-Mail an marketing@3fach.ch