Letzten Freitag bespielten Marie Curry, Johnny Mauser, Spion Y, Captain Gibs aka Neonschwarz den Dachstock in der Reitschule in Bern. Sichtlich platt vom Soundcheck haben wir uns die Hamburger vor ihrem Konzert für ein Interview geschnappt. Zum Auflockern haben wir mit Neonschwarz ein Spiel der Sprichwörter gemacht. Was dabei so rauskam, hörst du in folgendem Podcast.

Neonschwarz sind eine Truppe die sich eindeutig politisch links einordnen. Dementsprechend hat sich die Thematik im 2.Teil des Interviews um Traumstädte, besetzte Häuser und Ähnliches gedreht. Das ganze Interview hörst du hier: