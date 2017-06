Christy Doran geht in Rente Seit 1972 ist Christy Doran Dozent an der Jazzschule Luzern. Als Mitgründer der mittlerweile grössten Jazzschule der Schweiz gilt Christy als einer der grossen Köpfe des Schweizer Jazz. Mit 68 Jahren und somit 3 Jahren Verspätung geht er diesen Sommer nach 45 Dienstjahren in Rente. Zu diesem Anlass haben wir die lebende Gitarrenlegende eingeladen, um über vergangene Zeiten, die Zukunft des Jazz in der Schweiz und die Entstehung der Jazzschule Luzern zu sprechen. Das ganze Interview kannst Du hier nachhören: