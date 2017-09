Schon wieder ist bei uns ei Quartett zu Gast, das nur zu dritt kommt: das Tobias Haug Quartett, bestehend aus dem Saxophonisten Tobias Haug, dem Bassisten Florian Bollinger, Noah Weber am Schlagzeug und dem Pianisten Kenny Niggli. Letzterer war heute nicht dabei. Jedoch war er an den vorherigen zwei Abenden in der Jazzkantine dabei, wo das Quartett “Criss Crossing The Great American Songbook” präsentierten. Wie der Name des Konzerts bereits vermuten lässt wurden Stücke aus verschiedenen Ausgaben des Great American Songbook gespielt. Dass man als Jazz Musiker die Tradition der Stadards beherrscht und schätzt, gehört dazu, findet das Quartett. Deshalb spielen sie auch heute noch Stücke, welche zum Teil schon 100-jährig sind. Vier solche Standards hat das Tobias Haug Quartett live im Studio gespielt: