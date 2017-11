Drei Höranleitungen Florian Favre Trio – On A Smiling Gust Of Wind Der Fribourger Pianist Florian Favre veröffentlicht zusammen mit Manu Hagmann und Arthur Alard das dritte Album. Für Live-Erlebis: am nächsten Mittwoch, 8. Nov. nach Bern ans beeflat im Progr gehen. Für zuhause: hier Teaser auschecken: Dann: das ganze Album vom ersten bis zum letzten Stück geniessen. Mammal Hands – Shadow Works Bei der Vorbereitung auf winterliche Kälte und Einsamkeit, das neue AlbumShadow Works von Mammal Hands häppchenweise aufnehmen und gut verdauen lassen. Bei Gelegenheit Gondwana Records auschecken für weiterführende Kuren. Falls zu soft, grösseren Bedarf für starke Kost: Nordmann – Alarm!/The Boiling Ground Zu beobachten, die Band schafft vom ersten (Alarm!) zum zweiten Album (The Boiling Ground) eine Entwicklung, die keine Abstriche mit sich bringt, sondern die Ideen kanalysiert. – Es bleibt gradlinig und bereichert die Jazz-Rock Geschichte. Die vier Belgier sind auf jeden Fall im Auge zu behalten! Bei Fragen, wende dich an die Jatzer deines Vertrauens.